ŠLIHTALI STE SE NE NERIU, A... Miljana jedva dočekala da slasno osoli po Bebicinoj veridbi, pa Ivan stao na njenu stranu! (VIDEO)

Bukti rat!

Dok su se Dača Virijević i Ivan Marinković raspravljali, Aneli Ahmić je prišla Asminu Durdžiću, te su se posvađali.

- Ti si sve ovo zakuvao, glavu ću polomiti, smeće jedno bedno. Ti si sve ovo sa Dačom zakuvao, smeće jedno - rekla je Aneli.

- Pomeri se, ajde - kazao je Asmin.

- Moram samo da kažem da je veoma sramotno jer Bebica nije zvao na veridbu Terzu, a kod njega je otišao na rođendan. Na veridbu je došla Mina bez Terze. Isto tako, Neria nisi pozvao, Bebice, a svi ste mu se šlihtali. Sada kada vam neko kaže nešto direktno, vi se bunite, budale jedne - kazala je Miljana.

- Ja sam rekao ovde šta mislim i ovde na mene skaču jer kažem šta imam, a isto ovo sam rekao što i Miljana - rekao je Ivan.

- Bebice, ustani i reci da je tvoj izbor bio koga ćeš da zoveš - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.