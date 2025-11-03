AKTUELNO

Zadruga

RAZVEZALA JEZIK: Vanja Prodanović iskoristila priliku da potkači Asmina, pa dobila žestok odgovor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici Elite danas biraju najdirektniju osobu, naredna koja je izrekla svoj stav o ovoj temi bila je Vanja Prodanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mićo, kakav ti problem imaš sada, budi direktan? - upitala je Vanja.

- Smaraš Vanja, čovek ti je indiretno rekao da si samo utorak devojka - dodao je Asmin.

- Asmine, što se ti javljaš i onda kada ja tebe ne pominjem? - upitala je Vanja.

- Ivan Marinković jeste direktan, Ali nije što se tiče Aneli. Tek kad mu ne ideš uz dlaku tu kaže. Matora me iznenadila ove sezone jer nije bila pristrasna, dopada mi se njeno komentarisanje - kazao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora je na prvom mestu. Na drugom je Ivan, a na trećem je Boginja - kazala je Dragana.

- Bebica, naravno. Terza i Anđelo - kazala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

