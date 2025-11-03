AKTUELNO

Zadruga

NIJE NI ČUDO ŠTO SI OSTALA BEZ DRUGARA: Bori PREKIPELO zbog Matorinih dvostrukih aršina, pa joj sasuo sve u lice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Dača Virijević dobio je reč tokom Ankete, te je iskoristio priliku da prokomentariše Matorino pridikovanje Bebici.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni nije jasno da se ovde komentariše da li je Bebica trebalo da pozove nekog na veridbu ili ne. Njegovo je pravo koga će da zove, ko smo mi da mu to određujemo? - rekao je Dača.

- Ja lično sada nikoga odavde ne bih pozvala - kazala je Matora.

- Matora, nije ni čudo što si bez svakog drugara iz kraja ostala. Onu pesmu što si pevala ''oko mene sve, ceo život je laž'', kao da si svoj život opsisala. Ti govoriš da nikoga odavde ne bi pozvala na veridbu, govoriš o sebi - kazao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

