LUKA SE ODREKAO MAJKE ZBOG NJE: Miljana ŠOKIRANA Anelinim ponašanem, Stanić zgrožen njenim odnosom sa Asminom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prokomentarisali situaciju u kojoj se nalazi Ahmićeva!

Miljana Kulić i Uroš Stanić komentarisali su šokantno ponašanje Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona umesto da je rešila životne probleme koje ima, da vidi šta će sa svojom propalom vezom sa Lukom, ona sa Janjušem i Anđelom flertuje. Ne zna ništa drugom osim toga nego da plače. Boli je istina, jer sam ja rekla da se Luka odrekao majke zbog nje, što je živa istina. Luka je rekao da mu je majka monstrum, sramota - kazala je Miljana.

- Sramota, bruka i sramota. Umesto da krene da objašnjava situaciju sa Asminom, oni se podbadaju nešto:''Prascu, ku*vo'' - dodao je Uroš.

- Posle Terzinog rođendana se svađala sa Lukom, drami nešto, užas - dodala je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

