Prve reakcije posle veridbe Teodore i Bebice! Oglasila se Macanovićeva majka, evo da li Delićevu prihvata za snaju

Foto: Pink.rs

Učesnik "Elite" Nenad Macanović Bebica sinoć je, posle dve godine veze, verio svoju emotivnu partnerku Teodoru Delić pred milionima gledalaca TV Pink!

Bebica je svojoj voljenoj pripremio iznenađenje na Rajskom ostrvu, gde su poveli desetoro najbližih ljudi iz "Elite", a kada je kleknuo i izvadio verenički prsten, Teodora je rekla:"Da"! Po svemu sudeći, ovaj ljubavni par uskoro će stati pred matičara, a mi smo pozvali Macanovićevu majku Slavicu, kako bismo čuli njene utiske.

Foto: TV Pink Printscreen

Iako ranije nije bila zadovoljna Teodorinim ophođenjem prema njenom sinu, sada kaže da je prihvata za snajku.

LUKA SE NE ZOVE LUKA: Grofica brutalno udarila na Vujovića! Otkrila da je menjao ime, pa najavila totalno RASKRINKAVANJE!

- Lepo je bilo, drago mi je. Što se kaže, njihov izbor, pa neka im je sa srećom... Kako bude, biće. Ne možemo mi ni u čije izbore da ulazimo niti bilo šta kažemo. Bitno da je njima lepo, pa sad... Biće kako će biti. Naravno da prihvatamo Teodoru za snajku, čim su zajedno tako dugo. Nismo mi kod kuće posebno slavili, slavićemo kada dođu - rekla je Slavica Macanović, Bebičina majka, za Pink.rs.

Pogledajte kako je izgledao čin prosidbe:

