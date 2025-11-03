Prve reakcije posle veridbe Teodore i Bebice! Oglasila se Macanovićeva majka, evo da li Delićevu prihvata za snaju

Učesnik "Elite" Nenad Macanović Bebica sinoć je, posle dve godine veze, verio svoju emotivnu partnerku Teodoru Delić pred milionima gledalaca TV Pink!

Bebica je svojoj voljenoj pripremio iznenađenje na Rajskom ostrvu, gde su poveli desetoro najbližih ljudi iz "Elite", a kada je kleknuo i izvadio verenički prsten, Teodora je rekla:"Da"! Po svemu sudeći, ovaj ljubavni par uskoro će stati pred matičara, a mi smo pozvali Macanovićevu majku Slavicu, kako bismo čuli njene utiske.

Iako ranije nije bila zadovoljna Teodorinim ophođenjem prema njenom sinu, sada kaže da je prihvata za snajku.

- Lepo je bilo, drago mi je. Što se kaže, njihov izbor, pa neka im je sa srećom... Kako bude, biće. Ne možemo mi ni u čije izbore da ulazimo niti bilo šta kažemo. Bitno da je njima lepo, pa sad... Biće kako će biti. Naravno da prihvatamo Teodoru za snajku, čim su zajedno tako dugo. Nismo mi kod kuće posebno slavili, slavićemo kada dođu - rekla je Slavica Macanović, Bebičina majka, za Pink.rs.

Pogledajte kako je izgledao čin prosidbe:

Autor: D. T.