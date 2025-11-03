SPREMITE SE, JER VEČERAS GORI BALKAN! Upravo na Pinku počinje Izbor potrčka, a zatim i Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem, vreme je da se sve PREČ

SPREMITE SE, JER VEČERAS GORI BALKAN! Upravo na Pinku počinje Izbor potrčka, a zatim i Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem, vreme je da se sve PREČEŠLJA!

Upravo počinje "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" uživo na Pink televiziji.

Tokom dana koji se polako bliži kraju, ovonedeljni vođa, Sunčica Bajić delila je budžete svojim učesnicima, a kako će to da komentarišu njeni cimeri saznaćemo večeras, jer upravo na Pinku kreće emisija "Izbor potrčka", a potom i "Pretres nedelje".

Voditelj Milan Milošević ušetao je nikad spremniji u Belu kuću, kako bi prečešljao sve odnose u prethodnih nedelju dana, kao i ono što su učesnici govorili i radili.

Ne menjajte kanal, jer je pred nama i više nego uzbudljiva noć! Pa, neka gori Balkan!

Autor: S.Z.