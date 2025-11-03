AKTUELNO

Zadruga

Dupli udarac: Nerio i Asmin osmislili plan za pomirenje Aneli i Janjuša, ubeđeni da emocije nisu prošle (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako li će Aneli reagovati?

Asmin Durdžić priznao je da bi Aneli i Janjuš bili idelni da budu potrčici ove nedelje jer bi se tako pomirli, a Nerio Ružanji se složio sa njim.

- Janjuš i Aneli bi bili najjači potrčci, pomirili bi se do četvrtka - rekao je Asmin.

- Tačno, najjači - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih sa njom odbio Izolaciju. Njoj ne odgovara da bude sa mnom u dobrim odnosima zbog priče. Ona mi se unosi u facu. Ona ima više emocija prema Janjušu nego prema meni. Maja i ja smo svakako zajedno u Odabranima - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

