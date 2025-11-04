Palo suočavanje: Anita pokušala da sazna zbog čega je Bora prozivao, on postao opčinjen njenim izgledom i zaboravio na sve! (VIDEO)

AKTUELNO

Anita Stanojlović rešila je da se suoči s Borom Santanom koji je proziva već dva meseca, ali čini se da je Bora ovog puta bio opčinjen njenim izgledom, te je rešio da povuče sve loše reči koje je izgovorio.

- Što nisi sad pričala za stolom i držala govor deset minuta i pokazala im da si pobednica? - upitao je Bora.

- Polako - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Top izgledaš stvarno - rekao je Bora.

- Posle Đukića sam se prolepšala - rekla je Anita.

- Ja te nikad nisam vređao - rekao je Bora.

- Polako, rešićemo - rekla je Anita.

- Hoćeš da se svađaš sa bivšim? - upitao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, neću da dajem nikome na značaju sem ukoliko me ne dira prvi - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

