TI SI BLAM, SRAM TE BILO! Aneli zapenila zbog saznanja o upoznavanju Anite i Luke, on tone sve dublje u laži (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emisija "Pretres nedelje i Izbor potrčka", a voditelj Milan Milošević porazgovarao je sa Anitom Stanojlović o njenom ulasku u Elitu 9.

- Mene niko ovde ne interesuje, jedino mi se dopada Filip. Da vodim stare ratove me ne interesuje. Ja sam fokusirana na nešto drugo ove sezone. Da pljujem Anđela stvarno neću. Nije prirodno da mu se javim nakon svega. Rekla sam da ću po osećaju raditi. Fokusirala sam se na Filipa i na ekipu koju imam, njega nisam baš primetila. Pokušala sam da ispoštujem sve, Matoroj se nisam javila, ali Dragani jesam - rekla je Anita.

- Šta se dešavalo između tebe i Luke i kada te on zapratio na Instagramu? - pitao je Milan.

- Luka je bio na žurki i nakon toga me zapratio na Instagramu. Pratio me do njegovog ulaska, a onda više ne. On je meni super kao Filipov drug i nema ništa protiv njega. Ja ne znam da li me Aneli otpratila ili Luka, ali nakon njegovog ulaska me više nije pratio - rekla je Anita.

- Ona kaže da sam ja, a ja mislim da je ona. Nju ne poznajem, predstavljena je kao Filipova devojka - rekao je Luka.

- Je l' moguće da si je prvu noć zapratio? - skočila je Aneli.

- Mislio sam da je Filipova devojka. Ona mi se javila u prolazu - rekao je Luka.

- Ja se sećam da si mi se ti javio - rekla je Anita.

- Stavrno ne znam. Kad mi je Aneli rekla: "Zašto pratiš Anitu?", ja sam je otpratio - rekao je Luka.

- Baš si blam! Sram te bilo! On nije bio sa njom uopšte. Ona je bila tad sa drugim likom - skočila je Aneli.

- Da li sam ti pisao? Ne! Mislio sam da je Filipova devojka! Ona je znala to napolju još - rekao je Luka.

- Dere se na mene da bi zataškao. Imala sam osećaj da ona ulazi. Rekla sam mu da mi kaže odmah ko je koga zapratio, a on mi malopre govori: " Ona mene" - rekla je Aneli.

- Ja devojci nisam ni pisano, niti išta. Sa devojkom nisam reč progovorio. Mislio sam da su oni zajedno - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić