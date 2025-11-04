AKTUELNO

Zadruga

Opet zajedno protiv svih: Anđelo i Anita brane svoju ljubav od svih neprijatelja, Ivan Marinković im prvi na tapeti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi progovrio o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Nema šta, svako ko uđe ovde je dobrodošao, a pogotovo bivša pobednica. Mi smo proveli ovde sedam punih meseci i dosta smo se branili - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Menjaćemo se momaka: Aneli isponižavala Luku kao nikad, spremna da se smuva sa Anđelom! (VIDEO)

- Ja sam rekla da iako smo nas dvoje loše, nikada neću braniti naše neprijatelje i biti na njihovu stranu - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ću malo oštrije da komentarišem Luku jer ga nikada nisam uvredio, a on je mene sve uvredio - rekao je Anđelo.

- Ti nemaš kodekse i slina si, muškarčina se ograđuje od verene devojke - rekao je Luka.

pročitajte još

VINUO JE U NEBESA: Luka dao sve od sebe da Aneli predstavi kao direktnu, pa indirektno pecnuo Lepog Miću! (VIDEO)

- Ja ne želim da se mrštim njoj, ja želim da se gledam s njom. Ja sam za vas izmislio kodekse - rekao je Anđelo.

- Ti plivaš u plićaku sa svojim izlaganjima - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam svoje veze za razliku od tebe stvarno branio životom i cenio ih, nisam ih ponižavao. Baš zato mene tvoja verenica sada ceni jer je videla kako sam se ponašao svojoj devojci u sedmici - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

OBEZBEĐENJE NAPRAVILI ŽIVI ZID: Ivan Marinković prozvao Kačevandu da je lopov, Asmin i Anđelo skočili da je brane (VIDEO)

Domaći

Pobednica protiv žestokog neprijatelja! Večeras će goreti Narod pita, u studio stižu Anita i Ivan Marinković!

Zadruga

Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada: Anđelo i Anita se obratili hejterima u kući, poslali im nikad jaču poruku! (VIDEO)

Zadruga

SVE PUCA OD STRASTI! Anđelo i Anita se na OČIJU svih strasno ljubili i RAZMENJIVALI NEŽNOSTI! (VIDEO)

Politika

Kakav raspad sistema - blokaderski rat svih protiv svih: Milivojevića patosirao stranački kolega (VIDEO)

Domaći

Ivan Marinković STRAHUJE od Alibabe?! Pozvali smo Asmina Durdžića, on mu zadao još jedan udarac: Deca nisu kriva jer su im roditelji...