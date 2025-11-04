Opet zajedno protiv svih: Anđelo i Anita brane svoju ljubav od svih neprijatelja, Ivan Marinković im prvi na tapeti! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi progovrio o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Nema šta, svako ko uđe ovde je dobrodošao, a pogotovo bivša pobednica. Mi smo proveli ovde sedam punih meseci i dosta smo se branili - rekao je Anđelo.

- Ja sam rekla da iako smo nas dvoje loše, nikada neću braniti naše neprijatelje i biti na njihovu stranu - rekla je Anita.

- Sad ću malo oštrije da komentarišem Luku jer ga nikada nisam uvredio, a on je mene sve uvredio - rekao je Anđelo.

- Ti nemaš kodekse i slina si, muškarčina se ograđuje od verene devojke - rekao je Luka.

- Ja ne želim da se mrštim njoj, ja želim da se gledam s njom. Ja sam za vas izmislio kodekse - rekao je Anđelo.

- Ti plivaš u plićaku sa svojim izlaganjima - rekao je Luka.

- Ja sam svoje veze za razliku od tebe stvarno branio životom i cenio ih, nisam ih ponižavao. Baš zato mene tvoja verenica sada ceni jer je videla kako sam se ponašao svojoj devojci u sedmici - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić