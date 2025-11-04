Oglasio se Stefan Karić nakon što se saznalo da je muvao Matorinu bivšu ženu Anitu, a evo šta kaže o aferi sa Aneli

Anita Stanojlović, nova učesnica aktuelne "Elite 9", obelodanila je večeras da ju je sve do nedavno muvao Stefan Karić, prijatelj njene bivše žene Jovane Tomić Matore, koji je prisustvovao i njihovom venčanju u Crnoj Gori.
Stanojlovićeva je objasnila da joj se Stefan prvi javio, ali da ga je ona namerno navlačila kako bi pokazala da on nema kodekse o kojima je govorio, budući da joj se udvarao, a veliki je prijatelj njene bivše supruge Matore, kojoj je umalo bio kum na venčanju.
Tim povodom kontaktirali smo Stefana.
- Ništa, zbog Đedovića sam je sprdao, tako da smo zajedno navlačili jedno drugo izgleda… Ali sam samo sad potvrdio ono što je bilo sa Sofijom, da je Đedović njihov mentor i drago mi je zbog toga - kaže Stefan za Pink.rs i dodaje:
- Saznao sam da se hvalila da smo se dopisivali i to mi je još više dalo volje da je sprdam, šta će… Neka je ušla, nije ni rekla dobro veče ljudima, nego se odmah pohvalila... Koliko sam im ja bitan u životu (smeh). Pozdrav za Đedaru, za kraj - poručio je Karić.
Kratko je prokomentarisao i navode da je imao aferu sa Aneli Ahmić koju je letos šlepao kada joj se pokvario automobil i koja je noćila u njegovoj kući.
- Teška glupost, samo ću to reći - bilo je sve što je imao da kaže na tu temu.
Autor: D. T.