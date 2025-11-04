AKTUELNO

Domaći

Oglasio se Stefan Karić nakon što se saznalo da je muvao Matorinu bivšu ženu Anitu, a evo šta kaže o aferi sa Aneli

Izvor: pink.rs, Foto: pink.rs, Ustupljene fotografije ||

Anita Stanojlović, nova učesnica aktuelne "Elite 9", obelodanila je večeras da ju je sve do nedavno muvao Stefan Karić, prijatelj njene bivše žene Jovane Tomić Matore, koji je prisustvovao i njihovom venčanju u Crnoj Gori.

Stanojlovićeva je objasnila da joj se Stefan prvi javio, ali da ga je ona namerno navlačila kako bi pokazala da on nema kodekse o kojima je govorio, budući da joj se udvarao, a veliki je prijatelj njene bivše supruge Matore, kojoj je umalo bio kum na venčanju.

pročitajte još

PREPISKE, CRNO NA BELO! Pogledajte kako je Karić muvao Anitu, Matorinu bivšu ženu: Đipao im na venčanju, trebalo da im KUMUJE, pa navalio na bivšu žen

Tim povodom kontaktirali smo Stefana.

- Ništa, zbog Đedovića sam je sprdao, tako da smo zajedno navlačili jedno drugo izgleda… Ali sam samo sad potvrdio ono što je bilo sa Sofijom, da je Đedović njihov mentor i drago mi je zbog toga - kaže Stefan za Pink.rs i dodaje:

Foto: Pink.rs, Jelena Simonović/Pink.rs

- Saznao sam da se hvalila da smo se dopisivali i to mi je još više dalo volje da je sprdam, šta će… Neka je ušla, nije ni rekla dobro veče ljudima, nego se odmah pohvalila... Koliko sam im ja bitan u životu (smeh). Pozdrav za Đedaru, za kraj - poručio je Karić.

Foto: ustupljene fotografije

Kratko je prokomentarisao i navode da je imao aferu sa Aneli Ahmić koju je letos šlepao kada joj se pokvario automobil i koja je noćila u njegovoj kući.

- Teška glupost, samo ću to reći - bilo je sve što je imao da kaže na tu temu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Anita Stanojlović

#ELITA

#Jovana Tomić Matora

#Stefan Karić

POVEZANE VESTI

Domaći

PREPISKE, CRNO NA BELO! Pogledajte kako je Karić muvao Anitu, Matorinu bivšu ženu: Đipao im na venčanju, trebalo da im KUMUJE, pa navalio na bivšu žen

Domaći

VERILA ME JE, PLAKALA, MOLILA... Stefani se oglasila za Pink.rs nakon što je Matora izjavila da je NIKADA NIJE VOLELA: Smešne su mi i ona i ova njena

Domaći

Bogdan je razlog raskida Jovane i Karića: Stefan se oglasio na dan njenog venčanja, pa dao svoj sud!

Domaći

Prvo oglašavanje Matore nakon majčine smrti: Emotivnim rečima otkrila kako se bori sa teškim periodom a evo ko je uz nju (FOTO)

Domaći

Oglasila se Anita! Matoroj cepaju majicu u kafani dok slavi rođenje sina svoje verenice Stefani i Munjeza, a evo šta kaže njena bivša žena!

Domaći

SA NJOM JE SMEH ZAGARANTOVAN! Milosava otkrila šta joj je ćerka Aleksandra poručila pred ulazak u Elitu 9, pa ishvalila OVOG učesnika (VIDEO)