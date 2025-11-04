Ja nemam porodicu, a sad mi i ti okrećeš leđa: Aneli izgubila poverenje u Luku, on pokušava da je uhvati na patetiku (VIDEO)

Nije mu lako!

Luka Vujović i Aneli Ahmić posvađali su se zbog njegove bivše devojke Điđi.

- Znam da ti je krivo i ne možeš da prebrodiš da sam iskren za porodicu i sve, ali ti nisi očigledno spreman - rekao je Luka.

- Tako si me ponizio! Ja imam porodicu koja stoji uz mene - rekla je Aneli.

- Nikad sa devojkom nisam pisao, znaš kad sam je otpratio - rekao je Luka.

- Ja ne znam. Tik pred ulazak - rekla je Aneli.

- Ti imaš porodicu, ja nemam, a sad mi i ti okrećeš leđa - rekao je Luka.

- Ona govori protiv mene napolju - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić