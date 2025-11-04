AKTUELNO

Zadruga

Ne želim da se vraćam na bivšeg: Miljana daje sve od sebe da sazna detalje haosa Anđela i Anite, ali uzalud! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu želeli da joj daju detalje!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi odgovorila Miljani Kulić.

- Vidim u kom smeru ide ovo, ali ja nisam rekla da se Anđelo i ja nećemo svađati već da se neću vraćati na neke stvari. Ja njega neću dirati prva jer me nije dirao, ali ukoliko me bude dirao ima da iznesem sve - rekla je Anita.

pročitajte još

Opet zajedno protiv svih: Anđelo i Anita brane svoju ljubav od svih neprijatelja, Ivan Marinković im prvi na tapeti! (VIDEO)

- Ja mislim da vas je Đedović posavetovao - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti da si želela, ti bi kad si mi gledala storije iz Kolumbije pisala. Vi ste navikli da ste ovde kao na pijaci - rekao je Anđelo.

- Ja verujem da je Đedović posavetovao da ne skrnavite nešto što ste gradili da bude lepo - rekla je Miljana.

pročitajte još

Bolje da je ušla Sofija: Anđelo ne zna gde udara nakon Anitinog ulaska, totalno se zbunio (VIDEO)

- Ja ne želim da se vraćam na tu temu jer mi se sada sviđa neko drugi. Meni da rođena majka kaže da nešto radim, ja to ne bih radila - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Suočavanje koje se čekalo! Matora pokušava da okrene Anitu protiv Anđela, ona je odmah postavila na mesto: On me nije skinuo golu, niti naneo tužbe od

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Radi punom parom da ih zavadi: Luka daje sve od sebe da posvađa Aneli i Anđela (VIDEO)

Domaći

POKUŠALA DA OSVOJI NJEGOVO SRCE! Miljana daje sve od sebe da odobrovolji Zolu, ali joj ne polazi za rukom! (VIDEO)

Zadruga

Agonija ne prestaje! Miljana daje sve od sebe da isprovocira Anđela, on hladan kao led (VIDEO)

Zadruga

Lagano idu ka pomirenju: Gastoz daje sve od sebe da popravi odnos sa Anđelom, ona polako popušta (VIDEO)

Domaći

Stanija sa Asminovom majkom Mevlidom umesila pitu: Alibaba obelodanio sve detalje porodičnog upoznavanja u Lincu! (VIDEO)

Zadruga

Razvezao jezik: Bora otkrio Neriu detalje haosa sa Milicom Kemez! (VIDEO)