Ne želim da se vraćam na bivšeg: Miljana daje sve od sebe da sazna detalje haosa Anđela i Anite, ali uzalud! (VIDEO)

Nisu želeli da joj daju detalje!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi odgovorila Miljani Kulić.

- Vidim u kom smeru ide ovo, ali ja nisam rekla da se Anđelo i ja nećemo svađati već da se neću vraćati na neke stvari. Ja njega neću dirati prva jer me nije dirao, ali ukoliko me bude dirao ima da iznesem sve - rekla je Anita.

- Ja mislim da vas je Đedović posavetovao - rekla je Miljana.

- Ti da si želela, ti bi kad si mi gledala storije iz Kolumbije pisala. Vi ste navikli da ste ovde kao na pijaci - rekao je Anđelo.

- Ja verujem da je Đedović posavetovao da ne skrnavite nešto što ste gradili da bude lepo - rekla je Miljana.

- Ja ne želim da se vraćam na tu temu jer mi se sada sviđa neko drugi. Meni da rođena majka kaže da nešto radim, ja to ne bih radila - rekla je Anita.

Autor: N.Panić