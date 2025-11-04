AKTUELNO

Zadruga

Skida svoje devojke gole, izdaje ljude i namešta: Anđelo zaurlao iz petnih žila i brutalno isprozivao Matoru, zbog ovoga je NULA od prijatelja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi progovorila o svađi Bore Santane i Jovane Tomić Matore.

- Majo da li si znala za ovakav odnos Bore i Matore? - upitao je Milan.

- Nisam znala zato što su oni imali neke peckalice. Mnogo mi je teško jer vidim da joj je teško zbog majke i svega tako da ne bih mnogo pričao o tome - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene je taj Ivan koka pratio nakon haosa sa Anđelom i on mi je slao poruke i muvao me - rekla je Anita.

- Kakvi su to prijatelji onda? - upitao je Milan.

- Sada je sve došlo na naplatu jer je usr*la sto pedeset osoba napolju, svoje devojke skida gole i s*re po njima. Zapitajte se zbog čega je sa svojim kumom i kumom sada na sudu - rekao je Anđelo.

- Njih niko ne primećuje, ne znam kakva je to priča da je ona mene dovela do prvog mesta - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vi ste ovde Anitu najstrašnije ponižavali, a Matoru dizali u nebesa - rekao je Mića.

- Meni je Ivan na superfinalnoj žurki rekao da sam za sve bila u pravu i da je Matora najveće zlo - rekla je Anita.

- Ti si mi rekla da si napolju saznao da je on bisek*ualac. On je imao zabranu prilaska, koja je bre ovo priča - rekao je Ivan.

- Ja nikada nisam to rekla za Anđela da je bise*sualac - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

