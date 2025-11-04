Sunčica povukla šok-potez: U izolaciju poslala Anitu, a evo da li s Anđelom ili Đukićem! (VIDEO)

Šok!
Voditelj Milan Milošević dao je reč Sunčici Bajić kako bi izabrala svoje ovonedeljne potrčke, a ona je podigla razne takmičare, ali se na kraju odlučila da u izolaciju pošalje Anitu Stanojlović i Filipa Đukića.
- Maja i Asmin, Teodora i Filip, Anđelo i Aneli, Jovana i Milan Stoičković, Jompas i Boginja, Mina i Asmin, Dušica i Anđelo, Janjuš i Aneli, Anita i Anđelo, Luka i Maja - rekla je Sunčica.
- Posle kažu Sunčica ne zna, a ona je fenomenalno podelila budžet - rekla je Maja.
- Teodora može da sedne, Dušica, Pop, Iva Stupar, Jovana nek sedne, Milan nek sedne naravno, Aneli, Asmin, Anđelo možeš da sedneš i svi mogu da sednu, a u izolaciju šaljem Đukića i Anitu - rekla je Sunčica.
- Meni je drago jer Filip i ja imamo neki naš odnos i videćemo da li će se nastaviti taj odnos ili ne - rekla je Anita.
- Mislio sam da će biti Anđelo i Anita, ali dobro. Mene najviše nervira kad me neko pritiska da se nešto desi - rekao je Đukić.
Autor: N.Panić