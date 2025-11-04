Nastao potpuni HAOS nakon Sunčicine odluke: Obezbđenje hitno reagovalo zbog Boginje i Sandre (VIDEO)

Boginja će uživati!

U toku je emisija ''Pretres nedelje i Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi, Sunčici Bajić kako bi izabrala omiljenu osobu sa kojom će provesti sedam dana u hotelu.

- Omiljena ličnost biće Boginja - rekla je Sunčica.

- Nekima je drago, nekima ne baš. Taman malo da se odmorim i da ne gledam neke ljude - rekla je Boginja.

- Saro, zašto ne prestaje sukob tebe i Boginje? - pitao je Milan.

- Ne znam ni kako je počeo ovaj sukob. Ja sam i te kako svesna šta sam izgovorila. Svako ko mi bude spomenuo dete, kopaću mu oči - rekla je Sara.

- Nikad joj dete nisam spomenula, a mene svaki dan napadaš. Ti si psihopata i zlo - rekla je Boginja.

- Bolje hoda ona patka nego ti - rekla je Sandra.

- Vrati konju glavu - rekla je Boginja.

Autor: A.Anđić