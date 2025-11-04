Obezbeđenje hitno reagovalo! Obračun Mikija i Bebice ne prestaje, Luka i Anđelo zaratili kao nikad pre (VIDEO)

Neviđeni haos!

Žestok sukob Mikija Dudića i Nenada Macanovića Bebice zatresao je zidove Bele kuće, a ubrzo je došlo do verbalnog sukoba između Anđela Rankovića i Luke Vujovića.

- Budi mangup - rekao je Luka.

- Znam kakav si mangup bio napolju. Znaš kako si prošao - ponavljao je Anđelo.

- Ti nemaš tuču pi*ko jedna mala - rekao je Luka.

- Traktorska gumo jedna - skočio je Milan.

- Da naslonim ja biciklu na vas. Je*aću ti Hasana u usta Dudliću - rekao je Bebica.

- Je*em li ti sve - rekao je Miki.

Autor: A.Anđić