Obezbeđenje hitno reagovalo! Obračun Mikija i Bebice ne prestaje, Luka i Anđelo zaratili kao nikad pre (VIDEO)

Neviđeni haos!
Žestok sukob Mikija Dudića i Nenada Macanovića Bebice zatresao je zidove Bele kuće, a ubrzo je došlo do verbalnog sukoba između Anđela Rankovića i Luke Vujovića.
- Budi mangup - rekao je Luka.
- Znam kakav si mangup bio napolju. Znaš kako si prošao - ponavljao je Anđelo.
- Ti nemaš tuču pi*ko jedna mala - rekao je Luka.
- Traktorska gumo jedna - skočio je Milan.
- Da naslonim ja biciklu na vas. Je*aću ti Hasana u usta Dudliću - rekao je Bebica.
- Je*em li ti sve - rekao je Miki.
Autor: A.Anđić