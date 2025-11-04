Pomerila sopstvene granice monstruoznosti: Sara Raičević izvređala Boginju kao nikad pre, haos na sve strane! (VIDEO)

Ne zaustavljaju se!

Sara Raičević nastavila je da proziva Tanju Stijelju Boginju i udara joj na najveće traume, a njena drugarica Sandra Todić je podržala u svim monstruoznostima.

- Jalova stoko - rekla je Sara.

- Vidiš koliko sam ja jaka u glavi kad vas ne vređam, a evo šta vi meni pričate - rekla je Boginja.

- Jalova stoko jedna, zaspaćeš u hotelu znaš kako - rekla je Sara.

- Mrš k*rvetino jedna - rekla je Sandra.

- Ličiš na onu vešticu iz Snežane i sedam patuljaka - rekla je Boginja.

- Imaš trideset godina, sram te bilo - rekla je Sandra.

- Dajte joj maramu, izgledaš kao bakica - rekla je Boginja.

- Jalovice, što ti nije napravio dete taj klošar s kojim si bila pet godina? Zato što si jalova - rekla je Sara.

- Ne nego nisam htela da se udam zbog para kao ti - rekla je Boginja.

- Jalovice, prebiću te ovom varjačom - rekla je Sara.

- Nabij to sebi u p*čku - rekla je Boginja.

- Nabiću tvojoj mami u grob - rekla je Sara.

- Siroče - rekla je Sandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić