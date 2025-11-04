Pomerila sopstvene granice monstruoznosti: Sara Raičević izvređala Boginju kao nikad pre, haos na sve strane! (VIDEO)

Ne zaustavljaju se!
Sara Raičević nastavila je da proziva Tanju Stijelju Boginju i udara joj na najveće traume, a njena drugarica Sandra Todić je podržala u svim monstruoznostima.
- Jalova stoko - rekla je Sara.
- Vidiš koliko sam ja jaka u glavi kad vas ne vređam, a evo šta vi meni pričate - rekla je Boginja.
- Jalova stoko jedna, zaspaćeš u hotelu znaš kako - rekla je Sara.
- Mrš k*rvetino jedna - rekla je Sandra.
- Ličiš na onu vešticu iz Snežane i sedam patuljaka - rekla je Boginja.
- Imaš trideset godina, sram te bilo - rekla je Sandra.
- Dajte joj maramu, izgledaš kao bakica - rekla je Boginja.
- Jalovice, što ti nije napravio dete taj klošar s kojim si bila pet godina? Zato što si jalova - rekla je Sara.
- Ne nego nisam htela da se udam zbog para kao ti - rekla je Boginja.
- Jalovice, prebiću te ovom varjačom - rekla je Sara.
- Nabij to sebi u p*čku - rekla je Boginja.
- Nabiću tvojoj mami u grob - rekla je Sara.
- Siroče - rekla je Sandra.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić