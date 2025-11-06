DA SAM MISLIO, SIGURNO SE NE BISMO KUCKALI: Nove prepiske Karića i Anite, evo na koji način je pokušavao da je osvoji (FOTO)

Želeo je da pređu sa dopisivanja na konkretne stvari, što pre.

Prethodne noći "Elita" je postala bogatija za još jednog učesnika - Anitu Stanojlović. Svojim ulaskom ona je prodrmala sve, ali ne samo u Beloj kući, već i van nje. Anita je otkrila da joj se udvarao Stefan Karić, veliki prijatelj njene bivše žene Jovane Tomić Matore.

Portal Pink.rs došao je u posed njihove prepiske koju možete pogledati OVDE i OVDE. Međutim, to nije sve, Stefan je nastavio da piše Aniti i na društvenoj mreži Tik-Tok.

- Nisam znao da smo dobri - bio je iznenađen Stefan nakon što mu se Anita javila.

- Ja nisam znala ni da smo loši, jedino je tvoj otac mene pljuvao, tako da ja sa tobom nemam problem. Ja koliko se sećam na Elitoviziji sam ti se javila - napisala je ona.

- Ne znam, ne mešam mu se. Pokušao sam da ga sprečim više puta u nekim stvarima, ali ne vredi. Tu (na Elitoviziji) sam se ja tebi javio inače si se pravila luda, ali dobro. Ja tebi ništa loše nisam uradio niti te komentarisao, došla si za novu, nisi se javila, gledam reko šta sam uradio - naveo je Karić.

Nakon što mu je rekla da su komšije, Stefan je krenuo u akciju.

- Pa šta ćemo? Ja da sam mislio sigurno se sad ne bismo kuckali. Ne pravi se luda. Vidiš da sa kim god da se dopisujem osvane po portalima - napisao je Karić.

Autor: R.L.