MUŠKE, GORKE SUZE! Luka u cik zore JECA NA SAV GLAS, ne može da odagna bol! (VIDEO)

Sve ga stiglo...

Tokom noći Luka Vujović imao je problema sa spavanjem, te je pred zoru napustio krevet koji deli sa svojom partnerkom Aneli Ahmić i osamio se u dvorištu.

On je dugo sedeo sam ispred izolacije, razmišljao i duboko uzdisao.

Nakon što je desetak minuta sedeo ispred izolacije, on je ustao i prošetao dvorištem, a nakon nekog vremena sklupčao se na pod i gorko zaplakao.

Vujović je na ovaj način pokušao da odagna bol, a kada se isplakao, vratio se u svoj krevet i legao da spava.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.