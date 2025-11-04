AKTUELNO

MUŠKE, GORKE SUZE! Luka u cik zore JECA NA SAV GLAS, ne može da odagna bol! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Sve ga stiglo...

Tokom noći Luka Vujović imao je problema sa spavanjem, te je pred zoru napustio krevet koji deli sa svojom partnerkom Aneli Ahmić i osamio se u dvorištu.

On je dugo sedeo sam ispred izolacije, razmišljao i duboko uzdisao.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon što je desetak minuta sedeo ispred izolacije, on je ustao i prošetao dvorištem, a nakon nekog vremena sklupčao se na pod i gorko zaplakao.

Foto: TV Pink Printscreen

Vujović je na ovaj način pokušao da odagna bol, a kada se isplakao, vratio se u svoj krevet i legao da spava.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

