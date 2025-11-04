AKTUELNO

Zadruga

STANIJA, SREĆO MOJA... Asmin se obratio direktno Dobrojevićevoj, tražio joj samo jednu stvar! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će mu odgovoriti?

Asmin Durdžić ovog jutra ne prestaje da razmišlja o svojoj bivšoj, sadašnjoj devojci Staniji Dobrojević.

- Dečko da te pitam šta je sa Stanijom - pitala je Kačavenda.

- Mi ćemo da se venčamo kad izađem odavde. Nemoj da je spominješ, ubacuješ me u mašinu - rekao je Asmin.

- Ona može biti ponosna na mene, znaš šta bi drugi muškarac uradio ovde - naveo je on.

Zatim je ponovo počeo da ispituje Anitu.

- Zar ona nije u Majamiju? Je l' otvorila onaj brend - nastavio je da ispituje Asmin Anitu.

- Stanija srećo moja, pošalji meni neki pink kompletić, samo nemoj biti ljuta, biću tvoj pink tedi - naveo je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bogami mislim da si dobio nogu u d*pe - konstatovala je Kačavenda.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

NEVOLJE U RAJU?! Elena opasno zamerila Ognjenu JEDNU stvar, pa pobesnela kada je krenuo da se SMEJE (VIDEO)

Zadruga

Poruka za Staniju iz Elite: Obratio joj se Đole VIP, Aneli će pošizeti kad sazna za ovo! (VIDEO)

Društvo

NIS se obratio DIREKTNO američkom Ministarstvu finansija: Traži samo JEDNU stvar!

Zadruga

Bacio se u akciju osvanja: Bora Santana krenuo u lov na Dušicu, Janjuš ni ne sluti šta se dešava! (VIDEO)

Zadruga

Uzeo stvar u svoje ruke: Gastoz osmislio način da osvoji Anđelino srce! (VIDEO)

Domaći

Kristijan Golubović na Farmu 8 poneo stvar bez koje ne može: Stigao na konju, a ovaj detalj je svima zapao za oko! Da li će mu ovo doneti pobedu? (FOT