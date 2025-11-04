STANIJA, SREĆO MOJA... Asmin se obratio direktno Dobrojevićevoj, tražio joj samo jednu stvar! (VIDEO)

Da li će mu odgovoriti?

Asmin Durdžić ovog jutra ne prestaje da razmišlja o svojoj bivšoj, sadašnjoj devojci Staniji Dobrojević.

- Dečko da te pitam šta je sa Stanijom - pitala je Kačavenda.

- Mi ćemo da se venčamo kad izađem odavde. Nemoj da je spominješ, ubacuješ me u mašinu - rekao je Asmin.

- Ona može biti ponosna na mene, znaš šta bi drugi muškarac uradio ovde - naveo je on.

Zatim je ponovo počeo da ispituje Anitu.

- Zar ona nije u Majamiju? Je l' otvorila onaj brend - nastavio je da ispituje Asmin Anitu.

- Stanija srećo moja, pošalji meni neki pink kompletić, samo nemoj biti ljuta, biću tvoj pink tedi - naveo je Durdžić.

- Bogami mislim da si dobio nogu u d*pe - konstatovala je Kačavenda.

Autor: R.L.