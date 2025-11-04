OBOJE SU NESREĆNI: Maja detaljno izanalizirala odnos Aneli i Luke, pa otkrila zbog čega je preko Milana Stojičkovića poslala piće Vujoviću kao znak pažnje! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Sale Luks postavio je Aniti Stanojlović.

- Kakve ti to stvari znaš kad je reč o Stefanu Kariću i Aneli? - upitao je Luks.

- Kao što sam i rekla, ona je zvala Karića kad joj se auto pokvario, a Osman je bio u Sarajevu tada. Luka, da li veruješ meni ili Aneli, kada je reč o priči sa Karićem? - upitala je Anita.

- Verujem sada samo Kariću, videćemo. Dragana, da li imaš neke sumnje kada je reč o odnosu sa Matorom? - upitao je Luka.

- Ne, nemam nikakvu sumnju za sada. Aneli, u kakvom si odnosu ti sada sa Lukom, što si plakala? - upitala je Dragana.

- Nije važno. Bitno je da sve bude kako treba i da Luka bude dobro. Mina, kakva si sada sa Terzom? - upitala je Aneli.

- Prija mi, lepo nam je, videćemo za dalje. Majo, ajde mi reci kakav je tvoj stav o odnosu Aneli i Luke? - upitala je Mina.

- Ja sam videla da je tebi bilo loše juće tokom Terzinog rođendana, odnosno da ti je možda šećer pao, a videla sam Milana Stojičkovića da nosi sok, te sam mu rekla da ti ga odnese. Bilo mi ga je veoma žao - kazala je Maja.

- Mene je Milan pitao da li želim da pijem, a ja sam svakako rekao da neću, nisam ni znao da je meni namenjena bila - rekao je Luka.

- Da se vratim na odnos Aneli i Luke, veoma su nesrećni. Ona stalno plače, a on je izgubljen. Za njega mislim da je veoma dobar momak i ima dobru dušu, ali ga je sve to pojelo oko podrške - kazala je Maja.

Autor: S.Z.