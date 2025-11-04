Bez dlake na jeziku!
Naredno pitanje tokom Igre istine, Sale Luks postavio je Aniti Stanojlović.
- Kakve ti to stvari znaš kad je reč o Stefanu Kariću i Aneli? - upitao je Luks.
- Kao što sam i rekla, ona je zvala Karića kad joj se auto pokvario, a Osman je bio u Sarajevu tada. Luka, da li veruješ meni ili Aneli, kada je reč o priči sa Karićem? - upitala je Anita.
- Verujem sada samo Kariću, videćemo. Dragana, da li imaš neke sumnje kada je reč o odnosu sa Matorom? - upitao je Luka.
- Ne, nemam nikakvu sumnju za sada. Aneli, u kakvom si odnosu ti sada sa Lukom, što si plakala? - upitala je Dragana.
- Nije važno. Bitno je da sve bude kako treba i da Luka bude dobro. Mina, kakva si sada sa Terzom? - upitala je Aneli.
- Prija mi, lepo nam je, videćemo za dalje. Majo, ajde mi reci kakav je tvoj stav o odnosu Aneli i Luke? - upitala je Mina.
- Ja sam videla da je tebi bilo loše juće tokom Terzinog rođendana, odnosno da ti je možda šećer pao, a videla sam Milana Stojičkovića da nosi sok, te sam mu rekla da ti ga odnese. Bilo mi ga je veoma žao - kazala je Maja.
- Mene je Milan pitao da li želim da pijem, a ja sam svakako rekao da neću, nisam ni znao da je meni namenjena bila - rekao je Luka.
- Da se vratim na odnos Aneli i Luke, veoma su nesrećni. Ona stalno plače, a on je izgubljen. Za njega mislim da je veoma dobar momak i ima dobru dušu, ali ga je sve to pojelo oko podrške - kazala je Maja.
