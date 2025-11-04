IZGUBLJEN JE: Lepi Mića svojom izjavom pokrenuo sumnju da je Luka ODLEPIO za Majom Marinković! (VIDEO)

Učesnici su ostali zatečeni nakon Mićinog izlaganja, te su govorkanja o Lukinim simpatijama prema Maji, postala sve glasnija!
Naredno pitanje tokom Igre istine, Asmin Durdžić je postavio Lepom Mići.
- Da li si primetio neke ljubavne iskre između Maje i Luke?
- Maja je pokazala simpatije, zaljubila se 100% u njega. Što se tiče Luke, on je pogubljen. Ona mu preko Milana Stojičkovića šalje sok, govori da joj ga je žao, pecka, a on na sve to ćuti. Meni to njegovo ćutanje nije jasno, da se razumemo - kazao je Mića.
- Ja ću za svoje postupke odgovarati lično, a za svoje postupke, drugi odgovaraju, da se razumemo - kazao je Luka.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.