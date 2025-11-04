AKTUELNO

Zadruga

IZGUBLJEN JE: Lepi Mića svojom izjavom pokrenuo sumnju da je Luka ODLEPIO za Majom Marinković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici su ostali zatečeni nakon Mićinog izlaganja, te su govorkanja o Lukinim simpatijama prema Maji, postala sve glasnija!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Asmin Durdžić je postavio Lepom Mići.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si primetio neke ljubavne iskre između Maje i Luke?

- Maja je pokazala simpatije, zaljubila se 100% u njega. Što se tiče Luke, on je pogubljen. Ona mu preko Milana Stojičkovića šalje sok, govori da joj ga je žao, pecka, a on na sve to ćuti. Meni to njegovo ćutanje nije jasno, da se razumemo - kazao je Mića.

- Ja ću za svoje postupke odgovarati lično, a za svoje postupke, drugi odgovaraju, da se razumemo - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ĐOLE KRAJ ŠOKIRAO! Tarot karte su mu otkrile ko će od rijaliti parova ostati zajedno, ko raskinuti – a o tome je progovorio u emisiji ’Ne gledam ti ja

Društvo

POTPUNO NAG MUŠKARAC ŠETAO CENTROM KRAGUJEVCA! Šokirani građani odmah to prijavili policiji

Region

'U životu ovo nismo videli' Pojavila se neobična crvena zmija, meštani Rožaja uznemireni

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Džordi zaskočila Uroša Stanića i poljubila, on nije znao šta ga je snašlo! (VIDEO)

Zadruga

GLAS SLAVUJA: Danijel Alibabić oduševio učesnike svojom interpretacijom, pa im najavio ŽURKU ZA PAMĆENJE! (VIDEO)

Zadruga

Bili smo spremni: Luka otkrio da je Aneli unapred očekivala izolaciju njega i Maje Marinković! (VIDEO)