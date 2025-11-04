POKUŠAO DA GA NAVUČE NA TANAK LED, PA DOBIO HLADAN TUŠ: Luka pokušao da izazove Neriovo kajanje zbog rata sa Sitom, pa mu se plan izjalovio! (VIDEO)

Nije mu uspelo!
Naredno pitanje tokom Igre istine, Jovan Jovičić postavio je Sunčici Bajić.
- Da li je moguće da si nakon svega što ti je Anđelo izgovorio njemu dala veliki budžet? Rekao ti je da si socijalni slučaj, a ti si mu i preko toga prešla. Da li je to znak da ti se dopada? - uputao je Jovan J.
- Ja sam zaboravila na neke teške reči, a dečka ovako i ne poznajem, nemamo komunijaciju i neću mu zameriti - kazala je Sunčica.
- Da si socijalni slučaj nikad rekao nisam, to tvrdim, a da si alava i halapljiva, to jesam - kazao je Anđelo.
- Nerio, kako se osećaš danas, da li bi da možeš da vratiš vreme, ponovo sve uradio, ili bi ostao uz Hanu? - upitao je Luka.
- Ja se fenomenalno osećam. Bitno mi je da sam izneo Hanu i Ariu i da sam od Site zaštitio njih - kazao je Nerio.
