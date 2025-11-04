NIJE SVEJEDNO: Anđelo priznao kako se osetio kada se Anita pojavila na vratima Bele kuće, a evo da li će noći na njen ROĐENDAN! (VIDEO)

Ovo su mnogi želeli da znaju!

Bora Santana naredno pitanje tokom Igre istine postavio je Anđelu Rankoviću.

- Anđelo, kako si se osećao kad je Anita ušla sinoć? Da li ćeš doći na njen rođendan ako te bude zvala? - upitao je Bora Santana.

- Nije bilo svejedno. Mislim, ipak smo mi ovde proveli dosta vremena, prošli neke stvari zajedno. Što se rođendana tiče, nije prirodno nakon svega da se mi družimo i imamo nešto, to je činjenica. Isto tako, mislim da svakako nema potrebe da se svađamo, ali ni da imamo neki preterano dobar odnos. Luka, kako bi se ti osećao da tvoju verenicu proziva Asminov otac? - kazao je Anđelo.

- Pa, ne znam. Verujem da si pitao zbog Bebice i Teodore i Hasana, ali ne znam šta bih rekao na to. Miki je i sam rekao da mu je veoma neprijatno jer mu se otac oglasio - kazao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.