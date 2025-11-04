AKTUELNO

Zadruga

NIJE SVEJEDNO: Anđelo priznao kako se osetio kada se Anita pojavila na vratima Bele kuće, a evo da li će noći na njen ROĐENDAN! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo su mnogi želeli da znaju!

Bora Santana naredno pitanje tokom Igre istine postavio je Anđelu Rankoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo, kako si se osećao kad je Anita ušla sinoć? Da li ćeš doći na njen rođendan ako te bude zvala? - upitao je Bora Santana.

- Nije bilo svejedno. Mislim, ipak smo mi ovde proveli dosta vremena, prošli neke stvari zajedno. Što se rođendana tiče, nije prirodno nakon svega da se mi družimo i imamo nešto, to je činjenica. Isto tako, mislim da svakako nema potrebe da se svađamo, ali ni da imamo neki preterano dobar odnos. Luka, kako bi se ti osećao da tvoju verenicu proziva Asminov otac? - kazao je Anđelo.

- Pa, ne znam. Verujem da si pitao zbog Bebice i Teodore i Hasana, ali ne znam šta bih rekao na to. Miki je i sam rekao da mu je veoma neprijatno jer mu se otac oglasio - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Uroš me je dovezao do kuće, a onda smo... Jelena za Pink.rs progovorila o sinoćnjem poljupcu s Rajačićem, pa konačno priznala da li su u vezi, a evo i

Domaći

TO SU BASNOSLOVNE CIFRE: Didi Džej progovorila o svom garderoberu koji odiše luksuzom, pa otkrila koliko stanova u Beogradu može da kupi za te pare! (

Zadruga

Kačavenda najavila suočavanje sa Zvezdanom: Nakon žestokog sukoba priznala šta misli o njemu! (VIDEO)

Domaći

Keti i Aca Kockar se suočili nakon ELITE i ružnih reči, pa svima jasno stavili do znanja u kakvom su sad odnosu, a evo da li su zaista bili intimni u

Domaći

Ko je meda sa torte? Sofija priznala da li se njen bivši dečko krije iza Terzinog rođendanskog poklona! (VIDEO)

Domaći

CRNI KLAVIR I IKONE NA SVE STRANE: Anastasija Ražnatović pokazala unutrašnjost vile u od ŠEST MILIONA evra u Španiji! Sve pršti od luksuza, jedan deta