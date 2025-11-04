OTIŠLA SI IZ KREVETA JER SAM OSETIO DA SI NEVERNA: Luka sve bliži zaključku da mu je Aneli radila iza leđa, ona briznula u plač, pa rešila da ga ubedi u suprotno: SVI GOVORE DA SI ZBOG MENE NESREĆAN! (VIDEO)

Aneli Ahmić rešila je da spava u Pabu nakon završene Igre istine, tokom koje se posvađala sa Lukom Vujovićem jer se potegla tema o njenom druženju sa Stefanom Karićem napolju, dok je Luka bio u rijalitiju.

- Koji je razlog da izađeš iz kreveta? Osetio sam da si neverna bila, zbog toga. Ajde, reci mi, samo mi reci - rekao je Luka.

- Lakše je da tako misliš - rekla je Aneli.

- Ne mislim na Stefana. Ti meni prebacuješ Maju - kazao je Luka.

- Ja sam tebe sa Majom gledala, ti mene sa Stefanom nisi - rekla je Aneli.

- Što ne pričaš sa mnom? Ajde, šta je razlog? Pre neki dan smo planirali porodicu i decu, život zauvek, a šta je sad? - upitao je Luka.

- Ja tebi bila neverna? Kako možeš da kažeš to? - upitala je Aneli.

- Reci mi što si iz kreveta izašla? Nemoj da me praviš više budalom, Aneli - kazao je Luka.

- Cela kuća te je ubedila da si zbog mene nesrećan. Ja sam ta koja te gledam kakav si. Neću da bude da si zbog mene nesrećan - rekla je Aneli.

- Jutros sam ti rekla da me pustiš. Nemoj da me diraš, imam razlog što sam došla da spavam u Pab. Ne mogu pored tebe da spavam, želim da spavam. Uništio si me, shvati me - rekla je Aneli.

- Čime? - upitao je Luka.

- Pao si na tuđu manipulaciju - kazala je Aneli.

Autor: S.Z.