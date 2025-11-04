Aleksandra Nikolić progovorila o najjezivijim detaljima!

Bivša učesnica "Elite" Aleksandra Nikolić već dugo s bivšim suprugom Urošem Jovanovićem bije pravnu bitku oko starateljstva nad ćerkicom, koju je ona po odluci Centra za socijalni rad mogla da viđa svakog drugog vikenda. Međutim, juče je pripadnicima sedme sile otkrila da joj je Osnovni sud u Somboru, nakon mišljenja Centra za socijalni rad, izrekao zabranu prilaska ćerki i prekid svakog kontakta, a o razlozima nije želela da detaljiše.

Aleksandra se sada oglasila za Pink.rs i otkrila najnovije detalje o odnosu sa bivšim suprugom Urošem, ali i oravdala Milovana od svih etiketa koje mu je jovanović pokušao staviti na teret.

- Što se tiče balona, o tome smo pričali. Kada smo Milovan i ja bili u konfliktu, došlo je do raznih uvreda i izmišljotina koje smo demantovali oboje. Sramota me je pričati, ali moram, što se tiče balona, Anastasija se igrala kao svako dete. Dete se igralo, meni se igra nije dopala, a na kraju smo se zezale. Milovan nije stavljao balone, ja sam joj pomogla u tome jer je ona rekla da joj pomognem. Anastasijinu sliku sa balonima sam poslala tetki njegovoj koja se smejala -rekla je Aleksandra i nastavila:

- Ja kao i svaki roditelj nikada nisam udarila dete po glavi, nekada dobije po guzi, to je minimalno kada nije dobra i tu ne vidim ništa loše jer je Anastasija odrastala sa mnom i bilo je situacija kada je toga moralo da bude. Što se tiče Milovana i češkanja, nikada nisam rekla da je sklon tako nekim stvarima. Jeste zvučalo loše, ali nikada on nije ništa loše učinio Anastasiji. Ja baš na te stvari obraćam pažnju, na tako najmorbidnije stvari naravno da obraćam pažnju. On je prijavio polociji sve pred sud gde se menja privremena mera iz razloga što je to sudija tražila, Uroš mi nije dozvoljavao da opušteno razgovaram sa Anastasijom, snimao je sve pozive. Anastasija kad završi razgovor, da telefon njemu verovatno zbog tog programa koji snima. Danas ko god vas uvredi dobiće zabranu prilaska, čovek koji je robijao i bio prvi u Srbiji za organizovani, za skidanje para ljudima sa kartice. Unesrećio je mnoge porodice i decu izimajuči novoc, koristio je više od petnaest godina nedozvoljene supstance i krio to od voje porodice, kada sma videla da ne mogu da mu pomognem, ostavila sma ga i tad je krenuo pakao. Zalosno je da jedan narkoman priča o majci deteta.

- Ja sam pre ulaska u rijaliti otišla kod socijalnoih radnika i rekla d aulčazim da materijalno obezbedim svoje dete. Nisu mi bile bitni kadrovi i javnost, to je bio moj izbor i moja borba da se snađem za dalje. Bilo je teško bez deteta -otkriva Aleksandra.

- Mi imamo snimke, to su naši privatni snimci, a ja sam i sa Urošem imala snimke sa kojim sam dugo godina bila pre Milovana. To nema veze sa detetom, nikada nije videlo ni poljubac, a on je pred njom bio moj prijatelj, a ne partner. Osuditi nekoga da je pedofil je katastrofalana osoba, za to će uroš biti tužen. On je bolestan jer je govorio dok sam bila trudna i dok sam mu slala snimke kako se dete pomera u stomaku da izgleda kao neko čudovište. Moram da naglasim jednu rečenicu koju nikada neću zaboraviti, kada mi je rekao: "Kad Anastasija naraste i kad dođu njene drugarice..." Razumete o čemu se radi, pre bih se zabrinula kakv je on pedofil. Šta vam to govori? To vam aludira na pedofiliju, ne tvrdim, ali aludira -rekla je Aleksandra.

- Što se tiče domaćeg zadatka, zvao me jedna dan verovatno da me nauči. Ja sam rekla da on treba da radi sa Anastasijom, ona treba da uči, a nije išla u predškolsko, samo dvadeset dana. To je opravdao lekarskim izveštajima i bio na putovanju mescima. Tražio je od mene da učim sa Anastasijom, a ja sam mu rekla da to treba on jer je ja viđam malo, jedan i po dan. Ne želim da j zamram time, ali ja sam ipak pristala. Ja i Milovan smo sa njom učili i to ne bi bio problem da ona živi kod mene. Uroša nisam zamarala obavezama oko deteta -rekla je Nikolićeva.

- Uroš zna da je napravio nedelja, to što nosi poancir mnogo govori o njemu. Ja ne živim u strahu, moja vrata su otključana, a moje dete je u opasnom okruženju. Koristi dete i manipuliše na sve načine. Ja ima snimak kako je ženi jednog čoveka držao pištolj na glavi, kako mu je oteo lokal, on i još neko. Smejao se, a ja sam mu rekla: "Kako te nije sramota? Zamisli da meni neko drži pištolj na glavi". Od tog otetog lokala su napravili legalnu igraonicu. Ja jesam ostavila dete, otišla sam da radim u Makedoniju, zaradila sam da ja i Anastasija lepo živimo. Nazvao me je i rekao mi je da će se ubiti, da ide preko zbog dugova i da se ja i Anastasija čuvamo -zaključila je Aleksandra za Pink.rs.

Autor: Pink.rs