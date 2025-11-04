AKTUELNO

Odsvirala kraj za sva vremena: Aneli shvatila da je ljubav sa Lukom izgubila svaki smisao (VIDEO)

Da li će se držati svog stava?

Aneli Ahmić bila je jako neraspložena zbog haosa koji ima sa Lukom Vujovićem, zbog čega je odlučila da propusti večerašnji provod u kazinu. Ona je shvatila da je ljubavi sa Lukom kraj za sva vremena i da više nema poente miriti se i davati nove šanse.

- To je gotovo, nema smisla veruj mi. Možemo da se pomirimo na jedan dan i šta smo postigli? Kao ovo danas. Ovo je kraj i gotovo, veruj mi. Vidiš da ne funkcioniše, ja to osetim. Nekako ću sama da izdržim na mišiće i ćao - govorila je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

