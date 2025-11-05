Vreme je da krene haos: Počije još jedna žurka u Eliti! (VIDEO)

Sunčica cimerima podelila novac za žurku!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće pred početak žurke, kao i novac za večerašnji provod, a ovonedeljni vođa Sunčica Bajić pročitala ga je cimerima, a potom im razdelila budžete.

Sunčica je morala da odluči kome će od svojih cimera dati 100, kome 200, a kome 300 dinara, dok će Odabrani dobiti po 500 dinara, a kad sav novac bude raspodeljen mogu da krenu u kazino i uživaju u još jednom ludom provodu.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić