Vreme je da krene haos: Počije još jedna žurka u Eliti! (VIDEO)

Sunčica cimerima podelila novac za žurku!
Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće pred početak žurke, kao i novac za večerašnji provod, a ovonedeljni vođa Sunčica Bajić pročitala ga je cimerima, a potom im razdelila budžete.
Sunčica je morala da odluči kome će od svojih cimera dati 100, kome 200, a kome 300 dinara, dok će Odabrani dobiti po 500 dinara, a kad sav novac bude raspodeljen mogu da krenu u kazino i uživaju u još jednom ludom provodu.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić