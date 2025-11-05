Ko visoko leti, nisko pada: Luka shvatio da se Aneli previše zavozala, pa nikad žešće udarila glavom o dno! (VIDEO)

Izogovarao je za sve pare!

Luka Vujović požalio se Iliji Pečenici na ponašanje svoje verenice, Aneli Ahmić i tom prilikom priznao je da je Ahmićeva previše poletela, te da je zbog toga sada loše.

- Nasmejana prvih pet dana ona je mačka, a sad dole. Ko visoko leti, nisko pada. Mesec dana sam ginuo ovde, a sada ona pametuje nešto. Priča lepo sa Dačom, onda je sad gazi. Što bi je bilo ko tešio kad sam ja tu? Ja nisam napravio jednu grešku otkad je ušla, a koja joj je fora da priča da sam joj slomio telefon i da sam je ćušnuo? Zamisli da sam ja pričao zašto se to desilo i ostalo - rekao je Luka.

Autor: N.Panić