Kačavendin klan pred totalnim pucanjem: Ona žestoko zaratila sa Vanjom, pljušte prozivke! (VIDEO)

Šok!

Milena Kačavenda ušla je nikad besnija u kazino zato što je sat vremena spremna čekala Vanju Živić, koja je uveliko bila na žurki i provodila se, zbog čega su žestoko zaratile.

- Gde si bre? - upitala je Milena.

- Pa ja pitam Minu za tebe, ona mi kaže da se spremiš - rekla je Vanja.

- Da Mina nije došla, ja bih još sedela - rekla je Milena.

- Vidi kakva si - rekla je Vanja.

- Baš si me napravila budalom - rekla je Milena.

- Stvarno nije želela - rekla je Dušica, ali je Milena prekinula:

- Tebe nisam pitala ništa, s njom razgovaram. Je l' sam debil ja? - upitala je Kačavenda.

- Pa nisam ti rekla majke mi da me čekaš - odgovorila je Vanja.

- Ne kuni se u majku, jesi. Sedim kao budaletina - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

