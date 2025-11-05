AKTUELNO

Zadruga

Alibaba povukao šok-potez: Pokušao da poljubi Vanju Živić, pa popio korpu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se sigurno nije nadalo!

Asmin Durdžić osamio se sa Danilom Dačom Virijećem i Vanjom Živić jer ih je Vanja izvela da ih zamoli da više alkoholnog pića daju Mileni Kačavendi, što su njih dvojica odbili obzirom da nisu imali dovoljno za sebe.

Ipak, kada je Dača otišao u kazino, Alibaba je rešio da napravi prvi korak i pokušao je da poljubi Vanju Živić, koja se odmakla i počela da se smeje. Da li je u pitanju Alibabina igra ili je pak nešto drugo, ostaje da pratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

