Alibaba ne zna na koju stranu će pre: Prišao Aneli i pokušao da joj pomogne, ona neće ni da čuje za njega! (VIDEO)

Poludeo za ženama noćas!

Asmin Durdžić ugledao je Aneli Ahmić u dvorištu i pokušao je da joj priđe i upita je da li želi nešto da jede, ali ga ona odmah oduvala.

- Hoćeš da piješ nešto? - upitao je Alibaba.

- Ne hvala, ne pijem - odgovorila je Aneli.

- Hoćeš da jedeš nešto? - upitao je Alibaba.

- Ne - odgovorila je Ahmićeva.

- Hoćeš nešto slatko? - upitao je Alibaba.

- Ne - odgovorila je ona.

- Mrš, j*bem ti mater kad nećeš ništa - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić