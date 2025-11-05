AKTUELNO

Zadruga

Alibaba ne zna na koju stranu će pre: Prišao Aneli i pokušao da joj pomogne, ona neće ni da čuje za njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Poludeo za ženama noćas!

Asmin Durdžić ugledao je Aneli Ahmić u dvorištu i pokušao je da joj priđe i upita je da li želi nešto da jede, ali ga ona odmah oduvala.

- Hoćeš da piješ nešto? - upitao je Alibaba.

- Ne hvala, ne pijem - odgovorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš da jedeš nešto? - upitao je Alibaba.

- Ne - odgovorila je Ahmićeva.

- Hoćeš nešto slatko? - upitao je Alibaba.

- Ne - odgovorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mrš, j*bem ti mater kad nećeš ništa - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

