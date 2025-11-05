AKTUELNO

Filip i Teodora se jedu pogledima: Bebica je tek verio, a Đukić ne odustaje od želje da je overi! (VIDEO)

Sevaju varnice!

Filip Đukić ne krije da mu se dopada Teodora Delić, a od plana da je smuva po smevu sudeći nije odustao ni nakon njene veridbe sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Dok su večeras bili u kazinu ona je bila na jednoj strani rulet stola, a Đukić ju je sa druge sve vreme "jeo" pogledom.

Foto: TV Pink Printscreen

Mnogi takmičari oko njih primetili su da se gledaju, ali po svemu sudeći ni Teodora više nema problem sa tim, pa je nastavila tu da sedi, iako je njen verenik Bebica napustio kazino.

Foto: TV Pink Printscreen

