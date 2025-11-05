AKTUELNO

Odala sam da je slala p*čku pred oltarom: Mina Vrbaški i Miljana donele šok odluku, u sve umešana Anita! (VIDEO)

Neće izaći na dobro!

Miljana Kulić i Mina Vrbaški popričale su o rođendanu Anite Stanojlović i tom prilikom dogovorile su se da neće ići na rođendan jer to ne bi bilo fer i korektno.

- Ni ja ne idem sutra kod Anite na rođendan, nije normalno da idem zbog Zole - rekla je Miljana.

- Naravno, pa ja sam je odala kad je slala p*čku pred oltarom - rekla je Mina.

- Ja sam joj čestitala rođendan, sve najbolje, ali ne mogu da idem - rekla je Miljana.

- Pa naravno, ali pre bih se ubila nego da joj odem na rođendan - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

