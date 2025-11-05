Nisam ja rođendanski poklon: Đukića boli uvo za Anitin najvažniji dan, flert s Majom mu je bitniji! (VIDEO)

Šok!
Maja Marinković osamila se sa Danilom Dačom Virijevićem i Filipom Đukićem kada je porazgovarala o njegovom odnosu sa Anitom Stanojlović, a potom su im se pridružili i Asmin Durdžić i Borislav Terzić Terza.
- Teodora tražila od Terze da joj se zakune u dete da nema ništa između Đukića i Anite - rekao je Dača.
- Mene nemoj u taj koš da stavljaš - rekla je Maja.
- Da, da - rekao je Dača.
- Ja sam mu prijateljica, mi smo drugari. Koga ti voliš najviše? - upitala je Maja.
- Maju - rekao je Đukić.
- Je l' moguće da je Aniti rođendan, a da si ti celo veče igrao s Majom? - upitala je Miljana.
- Nisam ja rođendanski poklon - rekao je Đukić.
- Slušaj da ti kaže drugarica nešto svaštoj*bu. Hoćemo da igramo igru istine? - upitala je Maja.
- Da - rekao je Đukić.
- Filipe, koji ti problem imaš? - upitala je Maja.
- Nemam problem - rekao je Đukić.
- Je l' ti se sviđa Anita, hoćeš biti s njom u vezi? - upitala je Maja.
- Ne znam. Moram da zagrlim Asmina mog brata - rekao je Đukić.
- Sad me grliš? Koga si cmoknuo? - upitao je Alibaba.
Autor: N.Panić