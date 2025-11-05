AKTUELNO

Zadruga

Rekla, pa porekla: Anita munjevitom brzinom uletela u Đukićev krevet, nikad brže popila priču da nije utorak devojka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će proći isto kao i sve?!

Anita Stanojlović držala je petnaest minuta predavanje Filipu Đukiću o tome kako ona nije samo utorak devojka i kako s njom nema igre, zato što mu onda sledi haos jer njoj takvo poniženje ne treba.

Foto: TV Pink Printscreen

Ipak, čini se da je ubrzo zaboravila naučeno gradivo za utorak devojku i da je rešila da popusti svoje kočnice, te postane kao i ostale. Ona je pala na par lepih reči i uletela u Đukiev krevet, a da li će proći kao i sve njegove šeme utorkom, ostaje da pratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

