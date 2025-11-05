AKTUELNO

Zadruga

Đukić ubacio u petu brzinu: Anitini vreli uzdasi odzvanjaju izolacijom, sve puca od žestoke akcije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Đukić radi punom parom!

Anita Stanojlović pogazila je svoju reč i završila u krevetu sa Filipom Đukićem nakon svih tvrdnji da neće biti utorak devojka kao sve ostale, a on je po svemu sudeći opet mislio samo na sebe i počastio je s par lepih reči kako bi uspeo da je pridobije.

Rekla, pa porekla: Anita munjevitom brzinom uletela u Đukićev krevet, nikad brže popila priču da nije utorak devojka! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Nisam ja rođendanski poklon: Đukića boli uvo za Anitin najvažniji dan, flert s Majom mu je bitniji! (VIDEO)

Njih dvoje obeležili su izolaciju žestokom akcijom, a vreli uzdasi Anite Stanojlović sve vreme odzvanjali su izolacijom. Da li će se Anita pokajati zbog ovog poteza sutra ili će pak biti ponosna ukoliko je Filip prihvati za devojku, ostaje da pratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

