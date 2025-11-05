Anita će napraviti haos kad ovo sazna: Filip nakon vrele akcije s njom pobegao kod Maje u Odabrane! (VIDEO)

Ostavio Anitu samu u izolaciji i otišao!

Filip Đukić obeležio je utorak sa Anitom Stanojlović i žestokom vrelom akcijom u kojoj su odzvanjali njeni uzdasi sve vreme, ali čini se da joj je on priredio poniženje koje nije mogla ni da sanja.

Naime, nakon što su završili žestoku akciju, Filip Đukić pokupio se i otišao kod Maje Marinković u kuću Odabranih s kojom se sve vreme smejao dok je Anita Stanojlović sedela i čekala ga u izolaciji. Zasigurno je da kad Anita ovo sazna, da se neće dobro provesti.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić