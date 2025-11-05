AKTUELNO

Zadruga

Anita će napraviti haos kad ovo sazna: Filip nakon vrele akcije s njom pobegao kod Maje u Odabrane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ostavio Anitu samu u izolaciji i otišao!

Filip Đukić obeležio je utorak sa Anitom Stanojlović i žestokom vrelom akcijom u kojoj su odzvanjali njeni uzdasi sve vreme, ali čini se da joj je on priredio poniženje koje nije mogla ni da sanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, nakon što su završili žestoku akciju, Filip Đukić pokupio se i otišao kod Maje Marinković u kuću Odabranih s kojom se sve vreme smejao dok je Anita Stanojlović sedela i čekala ga u izolaciji. Zasigurno je da kad Anita ovo sazna, da se neće dobro provesti.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

