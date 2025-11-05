AKTUELNO

HIT! Mama Džehva ušla u Belu kuću, razmrdala USPAVANE LEPOTICE, a za Milosavu je imala URNEBESAN KOMENTAR! (VIDEO)

Ovo će vas nasmejati.

Mama Džehva je upravo ušla u "Elitu", a dočekala je Mina Vrbaški koja se odmah požalila da je juče celu kuću očistila, ali su učesnici noćas sve ponovo isprljali.

- Ko je ovo jeo, je l' to tvoje mesto, je l' možeš to da gledaš - pitala je Džehva Daču.

Teodora Delić ponudila je Džehvi slatkiše da je počasti zbog veridbe.

- Joj samo da je zdravlja, ide na bolje. Jajca su na mestu, dobro je - rekao je Janjuš.

Ona je nakon toga razbudila "uspavane lepotice" što je nasmejalo sve učesnike.

- Morate malo da se razdrmate, nema samo ležanja. Je l' si đuskala, je l' si mu ga dala sinoć, možda si previše dala - rekla je Džehva Milosavi.

