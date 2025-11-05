AKTUELNO

Zadruga

Njegovu poruku je čekala čitav dan! Aniti se obratio sin, ona se RASULA U KOMADE! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Mnogo je bila emotivna.

Danas je rođendan Aniti Stanojlović, a poruku je dobila i od sina koja ju je totalno slomila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mama volim te - napisao je mali Aleksej i nacrtao joj srce i cvetić.

Pismo je dobila i od Tamare, najbolje drugarice.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ponosna sam na tebe zbog tvoje snage da pratiš svoj put, ja sam tu napolju i držim sve pod kontrolom, ne brini samo ostani svoja, ja ću sve, ti osećaš, ja te štitim, samo pomisli - ona je tu, ona zna, znaću kad ti bude teško, znam da će ti faliti naši razgovori, ja ću da pazim da se spolja čuje prava ti. Neću da plačeš, hoću da budeš srećna, volim te, verujem u tebe. Nisam još spavala od ponedeljka, poseban pozdrav za Filipa i Lepog Miću. Ja ipak znam ono što ne znaju ni ukućani, sad pamet u glavu, pričaj sa treznim Filipom - napisala je Tamara.

Autor: R.L.

