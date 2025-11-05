AKTUELNO

VRAĆAJU SE MAŠA I MEDA! Maja i Janjuš odlučili da daju drugu šansu svom odnosu, shvatili da su NEUNIŠTIVI! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Maja najavila haos svakom ko se zameri Janjušu!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš seli su ispred Paba kako bi sklopili dogovor kako će se ponašati narednih dana. Odlučili su da jedno drugom budu najveća podrška.

- Ne idemo jedno bez drugog nigde - rekao je Janjuš.

- Kad sam mogla da tebi pravim pakao, što ne bih mogla drugima - rekla je Maja.

- Mi smo lagali kad niko nije znao šta znači lagati - rekao je Janjuš.

- Mene su zvali Maja Istina zbog tebe. Kako se ja sa tobom ne kladih kad sam znala da si tako labilan muškarac. Rekla sam da pada se*s, nego me Anita zbunila kad je rekla da neće biti utorak devojka. Računala sam da će se iskulirati malo - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti mene za*ebavaš da su imali se*s? - pitao je Janjuš.

- Pitaj ga, tako sam čula - rekla je Maja.

- Mi smo najnormalniji. Zamisli dokle je došlo kad smo ti i ja najnormalniji. Ode u propast, odosmo! - rekao je janjup.

- Samo da vidim da te neko dira, haos ću da im napravim - rekla je Maja.

- Vratiće se Maša i Meda na pravi put - rekao je Janjuš.

- Misliš? Hoćeš da se vratimo na prvi put? - pitala je Maja.

- Joj - rekao je Janjuš kroz smeh.

- Nije ti to loša ideja - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sednemo lepo i popričamo - rekao je Janjuš.

- Šta ako ne uspemo? - pitala je Maja.

- Daćemo sve od sebe - rekao je Janjuš.

- Bićemo neuništiva armija - rekla je Maja.

- Stvarno smo neuništivi šta smo sve prošli, i dalje traje i postoji - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

