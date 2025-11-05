Ako želi da ima nešto sa mnom... Anita dala ultimatum Filipu, on brzinom svetlosti pokušao da spusti loptu (VIDEO)

Ovo su svi čekali!

U Beloj kući u toku je radio "Amnezija". Voditelji Filip Đukić i Bora Santana razgovarali su sa Anitom Stanojlović koja je na samom početku prokomentarisala muvanje Maje Marinković i Filipa.

- Ne zanima me, boli me uvo. Ja sam rekla šta ja želim, kako želim i šta neću prihvatiti. Videćemo - rekla je Anita.

- Ja sam sebi postavila stvari u glavi, da mi on ne bude fokus nego sams e fokusirala na Filipa. Ne osećam zlu krv, ali ne želim da se peckamo. Strasti su se slegle - rekla je Anita.

- Izgleda kao da niste ravnodušni jedno prema drugome - rekao je Filip.

- Znam da mu nije bilo svejedno jer sam nepredvidiva. Ne bih mogla da sedim između njega i Filipa da nešto osećam. Sedela bih po ćoškovima i nosila naočare - rekla je Anita.

-Prema kome si osećala najveću strast od partnera Zola, Matora ili Filip? - pitao je Bora.

- Filip - rekla je Anita.

- Pitao je i šta se desilo tog kobnog dana kad ste raskinuli? - pitao je Bora.

- Šta briga njega, ako bude trebalo pričaću sa Anđelom. Ja sam Filipu rekla da neću da budem utorak devojka, a on mi je rekao da ne mogu da se poredim sa njima. Ja nisam devojka koja se ponižava. Ako mu se sviđa neka druga nek produži dalje. Ako želi da ima nešto sa mnom ne može biti sa drugom devojkom u utorak - rekla je Anita.

- Ona ne može nikako da se svrsta u to. Mi smo imali odnos koji je trajao. Nismo bili u vezi, ali smo išli svuda, nije bila klasična kombinacija - rekao je Filip.

- Kako komentarišeš što Mina, Bebica i Teodora nisu došli na tvoj rođendan? - pitao je Uroš.

- Mina mi je rekla da ne bi bilo prirodno da dođe zbog Matore - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić