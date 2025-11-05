TVOJ BIVŠI MUŽ ĆE BITI MOJ: Milosava rešila da se osveti Aneli jer joj je uništila vezu sa Jovanom (VIDEO)

Šok i neverica!
Milosava Pravilović odlučila je da se obračuna sa Aneli Ahmić jer joj se umešala u vezu sa Jovanom Rajićem.
- Joca ti je u Pabu - rekla je Aneli.
- Ti kažeš da je on meni paravan za tvog bivšeg - rekla je Milosava.
- Pa paravan, glumice jedna. Joco, samo da znaš da je Milosava svašta radila - rekla je Aneli.
- Ja služim kao paravan samo - rekao je Jovan.
- Sad ćeš da vidiš Aneli - rekla je Milosava.
- Rekla si da te ne zanima Joca - rekla je Aneli.
- Sad budi sigurna da je tvoj bivši muž moj - rekla je Milosava.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić