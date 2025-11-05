AKTUELNO

Zadruga

TVOJ BIVŠI MUŽ ĆE BITI MOJ: Milosava rešila da se osveti Aneli jer joj je uništila vezu sa Jovanom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

Milosava Pravilović odlučila je da se obračuna sa Aneli Ahmić jer joj se umešala u vezu sa Jovanom Rajićem.

- Joca ti je u Pabu - rekla je Aneli.

- Ti kažeš da je on meni paravan za tvog bivšeg - rekla je Milosava.

- Pa paravan, glumice jedna. Joco, samo da znaš da je Milosava svašta radila - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja služim kao paravan samo - rekao je Jovan.

- Sad ćeš da vidiš Aneli - rekla je Milosava.

- Rekla si da te ne zanima Joca - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad budi sigurna da je tvoj bivši muž moj - rekla je Milosava.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

