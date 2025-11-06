AKTUELNO

Aneli na aparatima: Maja sigurna da je Luka lud za njom, u svom stilu mu od mozga pravi kašu! (VIDEO)

Pljušte provokacije!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Da li ti se sviđa Maja? - glasilo je pitanje.

- Ne sviđa mi se Maja, ne bih nikad bio sa Majom i nikad nisam osetio emocije, privlačnost, niti vremenom postoji mogućnost da može da bude nešto između Maje i mene. Gledam je očima kao i druge devojke, kao učesnika - rekao je on.

- Šta si radio onda mesec i po? - pitao je voditelj.

- Ništa, Aneli je ušla posle mesec i po - dodao je on.

- On kad dobije pitanje za Maju diže se kao da je na sudu. Ne mogu nikog da sprečim da se neko nekome svidi, na njima je šta će tu da bude. Ne mogu nikome da skratim emociju i sviđanje. Na ovo pitanje treba Maja da odgovara. Ja jesam gledala, to sam zamerila, a na njima je da pokažu da li nešto postoji - pričala je Aneli.

- Što se Lukice tiče ne uzimam mu za zlo jer slaže kao i uvek, pa sebe ubedi u to. Rekla sam da ima pogled kao bambi, a pošto je u raznim situacijama pogled mu luta - rekla je Maja.

- Jednom sam rekao da nisam Lukica, nego Luka, a ona od tog dana još više provocira - dodao je Luka.

- Može da priča šta hoće, a meni je jasno kao dan jer niko nije lud ni glup. Ja njega nisam uvredila, tepam mu jer mi je tako zanimljivo. Rekao je da sa mnom ne bi bio, a naravno da je rekao jer se ja pitam. Ja volim muškarce koji imaju kriterijume i stav i ne ponašaju se kao žene, a on se tako ponašao u vezi sa Aneli. On je dobra osoba, veseo, procvetao je - govorila je Marinkovićeva.

Autor: A. Nikolić

