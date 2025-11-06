AKTUELNO

Zadruga

Aneli prevarila naciju: Nakon dve godine priznala da je Alibaba nije prevario sa Stanijom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Muk u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da li si ostavljena ili prevarena žena? Dogovori se sa sobom i Mića te je provalio u pabu - glasilo je pitanje.

- Ostavljena. On je meni rekao da je našao devojku i da ide kod nje, a onda mi je rekao da ide poslovno, pa sam uhvatila da je zapratio Staniju. Svađali smo se mesec dana, ostavio me je u periodu kad je otišao u Majami i rekao mi je da uzmem svoje stvari - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam je ostavio zbog Stanije, niti prevario sa Stanijom. Mi smo raskinuli pre nego što sam upoznao Staniju. Mi smo bili kao drugovi, bio sam tu za nju 24 sata, ali ona to nije razumela i shvatila - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

