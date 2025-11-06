Za mene nemoguće ne postoji: Alibaba otkrio da li se bacio u lov na Maju, ona mu na vreme spremila šut-kartu! (VIDEO)

Neće ni da čuje za njega!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Da li si spreman osvojiti trenutno neosvojivu? - glasilo je pitanje.

- Uvek. Ne znam na šta se misli. Maja je malopre objasnila i slažem se. Mi se ne družimo, ali ja volim da se borim kroz život, poslovno i privatno, takav mi je horoskop. Ne postoji za mene neosvojiva - govorio je Asmin.

- Ako se na mene misli moja tvđava će da ostane neosvojena. Ne pronalazim se u tome i to je to. Što se Asmina i mene tiče ni u ludilu ne može ništa da se desi. Neću da bežim po kući, kad sedimo svi možemo da komentarišemo, ali da ću da se intimiziram i družim ne, baš iz poštovanja prema njoj - rekla je Maja.

- Ja nisam ni počeo da osvajam. Ovde nikoga ne osvajam, pa ni Maju, ali za mene nemoguće ne postoji i u mojoj glavi je sve moguće - poručio je Durdžić.

Autor: A. Nikolić