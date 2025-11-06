AKTUELNO

Zadruga

Da, imam problem s drugim stvarima: Luka i Aneli ne planiraju da spuste loptu, ona zaurlala: Lažove, nemoj ja da pričam (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Urla i ne prestaje!

Milan Milošević, naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca", pročitao je Luki Vujoviću i Aneli Ahmić.

- Pre par dana ste rekli da vam je Janjuš problem, Aneli je čak rekla da Janjuš stalno spletkari. Pa evo sada kada se Janjuš distancirao, šta je problem - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Za mene nemoguće ne postoji: Alibaba otkrio da li se bacio u lov na Maju, ona mu na vreme spremila šut-kartu! (VIDEO)

- Sada nije nikakav problem, ne, Janjuš se ne petlja, ne dobacuje. Skupilo mi se, ovde mi nije lako kada mi bivši ovde sedi i ovi njegovi poltrončići mi vređaju porodicu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, imam problem s drugim stvarima. Stvar komunikacije je nešto glavno što treba da ima zdrav odnos, ako ja ne znam šta je mori i tišti, a ja ne znam i saznajem po ćoškovima - rekao je Luka.

- Nemoj da lažeš lažove jedan da ja ne bih pričala - rekla je Aneli.

pročitajte još

Haos na sve strane! Luka rešio da prihvati sve Aneline uvrede, ona urla iz pete: Njegov problem je što misli da sam bila sa Stefanom (VIDEO)

- Evo sada kada sam rekao za stvar komunikacije, ona je opet dobacila. Sve što je rekla je istina, ali mislim da sve to što se njoj dešava ima pravo da bude nervozna i ljuta, da ima bes u sebi, ali sam siguran da sve to trpi naš odnos i udara po našem odnosu. Sve to bi, s druge strane, trebalo da ojjača naš odnos. Ja sam tu i podržavam je u svemu, da li razgovor sa Asminom - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što nije rekao to za neverstvo kada je radio ono što je radio - dobacila je Aneli.

- Ona je meni napolju poklanjala pažnju 24 sata zajedno, pored toga, ja sam joj bio centar svega. Svaki problem koji smo imali, rešavali smo zajedno i imali smo zajednički štit. Ovde štit ima samo ona - rekao je Vujović.

pročitajte još

Ne mogu da nađu zajednički jezik: Red mirenja, red haosa Aneli i Alibabe! (VIDEO)

- Ja i kada sam pričao sa njim, ja sam mu rekao da njegova tetka (Aneli) kada je ušla u sedmicu nema veze sa ulaskom u osmicu i sada ovde. Nema taj osmeh na licu - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Drama se nastavlja: Aneli na ivici nervnog sloma, Alibaba je dovodi do ludila (VIDEO)

Zadruga

IGRA SE PO NJENIM PRAVILIMA!? Anita smatra da Anđelo treba da spusti loptu jer je osetljiva, dok joj on daje HLADAN TUŠ: Ja neću da pričam šta ona hoć

Zadruga

Doneo konačnu odluku: Luka jasno stavio Aneli do znanja da je zauvek kraj! (VIDEO)

Domaći

Ne može ona da me komentariše: Hana jednim potezom zapušila usta Aneli Ahmić, pa nikad brutalnije oplela po Siti! (VIDEO)

Zadruga

Rat do istrebljenja! Đole Kralj prekinuo radio emisiju, pa zaurlao na Aneli: Ološu, ne kupaš se po tri dana, nemoj da otvorim ja usta! (VIDEO)

Zadruga

Od danas sam Luka Ahmić: Šok za šokom u programu! Mina zakuvala čorbu i otkrila da Vujovića drži u šaci! (VIDEO)