Da, imam problem s drugim stvarima: Luka i Aneli ne planiraju da spuste loptu, ona zaurlala: Lažove, nemoj ja da pričam (VIDEO)

Urla i ne prestaje!

Milan Milošević, naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca", pročitao je Luki Vujoviću i Aneli Ahmić.

- Pre par dana ste rekli da vam je Janjuš problem, Aneli je čak rekla da Janjuš stalno spletkari. Pa evo sada kada se Janjuš distancirao, šta je problem - glasilo je pitanje.

- Sada nije nikakav problem, ne, Janjuš se ne petlja, ne dobacuje. Skupilo mi se, ovde mi nije lako kada mi bivši ovde sedi i ovi njegovi poltrončići mi vređaju porodicu - rekla je Aneli.

- Da, imam problem s drugim stvarima. Stvar komunikacije je nešto glavno što treba da ima zdrav odnos, ako ja ne znam šta je mori i tišti, a ja ne znam i saznajem po ćoškovima - rekao je Luka.

- Nemoj da lažeš lažove jedan da ja ne bih pričala - rekla je Aneli.

- Evo sada kada sam rekao za stvar komunikacije, ona je opet dobacila. Sve što je rekla je istina, ali mislim da sve to što se njoj dešava ima pravo da bude nervozna i ljuta, da ima bes u sebi, ali sam siguran da sve to trpi naš odnos i udara po našem odnosu. Sve to bi, s druge strane, trebalo da ojjača naš odnos. Ja sam tu i podržavam je u svemu, da li razgovor sa Asminom - rekao je Luka.

- Što nije rekao to za neverstvo kada je radio ono što je radio - dobacila je Aneli.

- Ona je meni napolju poklanjala pažnju 24 sata zajedno, pored toga, ja sam joj bio centar svega. Svaki problem koji smo imali, rešavali smo zajedno i imali smo zajednički štit. Ovde štit ima samo ona - rekao je Vujović.

- Ja i kada sam pričao sa njim, ja sam mu rekao da njegova tetka (Aneli) kada je ušla u sedmicu nema veze sa ulaskom u osmicu i sada ovde. Nema taj osmeh na licu - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić