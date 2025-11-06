Skandal u najavi: Filip priznao sve o flertu sa Teodorom, ona ništa ne dematuje! Bebica na ivici nervnog sloma (VIDEO)

Zakuvalo se!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.
- Bebica nikad ne potkopava tvoju ljubav prema Mini, a ti njegovu da. Odakle tolika ostrašćenost? - glasilo je pitanje.
- Ja ne potkopavam, ona mene pita gde je i šta je - govorio je Terza.
- Ja sam rekla da sam sa njim i da ga volim, a sa Terzom ništa nisam pričala. Neka se pusti klip šta sam pričala - rekla je Teodora.
- Ja mislim da sad ti kažeš. Što ne kažeš šta je istina ovo što priča Terza? - pitao je Bebica.
- Završi sa mnom i to je to - rekla je Teodora.
- Filipe, da li se muvaš sa Teodorom? - pitao je Milan Milošević.
- Da, gledamo se. Nikad joj nisam prišao. Gledamo se, smejemo se... - govorio je Filip.
- Teodora, što mu ne kažeš da laže? - pitao je Janjuš.
- Slušam ga šta priča - rekla je Teodora.
- Što joj ne daš znak da ostavi Bebicu? - pitao je voditelj.
- Neću da joj prilazim dok je u vezi. Mi nismo ni progovorili, samo gledanje - govorio je Filip.
