AKTUELNO

Zadruga

Skandal u najavi: Filip priznao sve o flertu sa Teodorom, ona ništa ne dematuje! Bebica na ivici nervnog sloma (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zakuvalo se!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Bebica nikad ne potkopava tvoju ljubav prema Mini, a ti njegovu da. Odakle tolika ostrašćenost? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

On ima najviše teča u istoriji: Janjuš priznao koliko mu je drag Nerio, Aneli ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

- Ja ne potkopavam, ona mene pita gde je i šta je - govorio je Terza.

- Ja sam rekla da sam sa njim i da ga volim, a sa Terzom ništa nisam pričala. Neka se pusti klip šta sam pričala - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da sad ti kažeš. Što ne kažeš šta je istina ovo što priča Terza? - pitao je Bebica.

- Završi sa mnom i to je to - rekla je Teodora.

pročitajte još

Nova drama Aneli i Anite: Žestoko zaratile zbog Anđela, pljušte teške prozivke! (VIDEO)

- Filipe, da li se muvaš sa Teodorom? - pitao je Milan Milošević.

- Da, gledamo se. Nikad joj nisam prišao. Gledamo se, smejemo se... - govorio je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora, što mu ne kažeš da laže? - pitao je Janjuš.

- Slušam ga šta priča - rekla je Teodora.

pročitajte još

Pa ovo je hit! Desingerica ugledao tetovažu Filipa Cara, pa pao od smeha: Šta je ovo bajo, kupus na eks*rima?! (VIDEO)

- Što joj ne daš znak da ostavi Bebicu? - pitao je voditelj.

- Neću da joj prilazim dok je u vezi. Mi nismo ni progovorili, samo gledanje - govorio je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Na ivici nervnog sloma: Gastoz progovorio o flertu sa Sofijom, Anđela proključala od besa! (VIDEO)

Domaći

Drama se nastavlja: Aneli na ivici nervnog sloma, Alibaba je dovodi do ludila (VIDEO)

Zadruga

Janjuš pritrčao da je uteši: Dušica na ivici nervnog sloma, ovaj takmičar je izludeo! (VIDEO)

Zadruga

Prodao si me: Matora na ivici nervnog sloma, pljušte uvrede na račun Đedovića i Anite! (VIDEO)

Domaći

Raskrinkana afera golih slika Dare Bubamare: Bivši muž na ivici nervnog sloma, ona tvrdi da je sve nameštaljka!

Domaći

Pucaju prijateljstva u Eliti: Anđela zauvek otpisala Miljanu, Karić i Gastoz u sukobu jedno drugom sasuli sve u lice! (VIDEO)