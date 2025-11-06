Drama ne prestaje! Teodora i Bebica u klinču, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Skandal!
Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić nastavili su sa svađom za crnim stolom.
- Ja sam rekla da mene niko ne zanima - rekla je Teodora.
- Je l' ga gledaš?! Kako on vidi da ga gledaš - pitao je Bebica.
- Ne...Ne znam. Ti meni vređaš mamu i tatu - rekla je Teodora.
- Ti si meni rekla: "M*š u pi*ku materinu" - rekao je Bebica.
- Ti si mi rekao danas: "Kako te nije sramota da dozvoliš da se priča o ovome" - rekla je Teodora.
- Ne, rekao sam: "I da radiš i da dozvoliš" - rekao je Macanović.
- Radi šta hoćeš, završio si, ja poštujem - rekla je Teodora.
- Ti sa Terzom pričaš jer vrlo dobro znaš s kim možeš i kako da pričaš. Treba da pričaš, a ne da ćutiš - rekao je Bebica.
- To je njegovo mišljenje, on to tako vidi...On jeste rekao - rekla je Teodora.
Autor: Nikola Žugić